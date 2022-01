Yahaira muestra su apoyo a Pancho tras roche con migraciones: “me encantaría ir a Chile”

Compartir Facebook

Yahaira Plasencia por fin decidió pronunciarse tras lo ocurrido con Pancho Rodríguez y Migraciones de Perú, donde finalmente no pudo ingresar al país.

Recordemos que el chico reality tiene prohibido el ingreso al país por participar de la fiesta de cumpleaños clandestina de Yahaira y no hacer caso a las restricciones sanitarias impuestas por el Gobierno por motivos de la pandemia.

La salsera conversó con Amor y fuego y declaró que ya no recuerda por qué dejaron de seguirse en Instagram. “No, no, no ya, busquen, ahora sí nos seguimos. Ni siquiera me acuerdo (qué pasó), la verdad”, comentó la cantante.

Asimismo, señaló que estaría encantada de viajar a Chile. “Si se da la oportunidad, ¿por qué no? Me encantaría, claro que sí”, añadió la ex chica reality.

Facundo podría tener el mismo problema que Pancho, según ‘Amor y Fuego’

El argentino Facundo González también podría recibir el mismo castigo que Pancho Rodríguez de parte de Migraciones, pues en su momento, también fue sacado de ‘Esto es guerra’ tras la fiesta de Yahaira Plasencia.

Rodrigo González y Gigi Mitre se preguntaron qué le pasaría al popular ‘guacho’ si Pancho Rodríguez tuvo tal problema con Migraciones.

«La semana pasada les contamos que él llegó al Perú y no lo dejaron entrar, se tuvo que regresar con su hijita a Santiago de Chile por el tema de la maletera. Mucha gente dice que :’Yahaira lo saló’. Él ya está grandecito, tampoco podemos echar y señalar culpas, las normas y las reglas están para cumplirse… Ahora, yo he tenido una duda, en esa misma fiesta también estuvo Facundo», cuestionó Gigi Mitre.

Ante esta interrogante, fueRodrigo González quien dio una respuesta sobre el posible futuro deFacundo González en el país: «Sí, es argentino, es argentino y que el supuestamente tendría que correr con la misma mala suerte. Bueno, consecuencia de sus actos no es suerte, porque es una decisión ir esconderte en la maletera, ayudar a la amiga, sabiendo que no se deben hacer reuniones, ahí de mala suerte no hay nada, ahí hay negligencia pura y dura», dijo.

