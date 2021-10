Yahaira no se ‘compra’ pleito ajeno en relación a Anthony Aranda y Melissa Paredes

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La salsera habló a raíz de que Anthony es su bailarín en su staff, sin embargo Yahaira no quiso opinar mucho de la situación que atraviesa el ex bailarín de Reinas del Show.

La salsera habló por primera vez de su bailarín tras el ampay que protagonizó con Melissa Paredes en donde se les vio presuntamente en apasionados besos en la camioneta de la actriz.

Recientemente se ha confirmado el proceso de separación entre ambos mediante un comunicado que emitió la misma Melissa en sus redes sociales donde aclara que su proceso de divorcio está en marcha velando por el bienestar de su pequeña hija Mía.

Sin embargo, la salsera Yahaira Placencia habló referencia de Anthony ya que pertenece a su staff de bailarines pero no quiso tocar el tema del ampay.

«Anthony no pertenece a mi staff ahorita, él pertenece a mi staff desde inicios de agosto de este año”, dijo al inicio. «Los temas personales de terceras persona no me competen, no me interesan. Mi equipo de trabajo contrata a los bailarines, al elenco y eso es todo, punto. No tengo nada que ver ahí”, agregó.

Cabe señalar que días atrás, la salsera Daniela Darcourt también reveló que Anthony Aranda es parte de su equipo de bailarines, pero ella sí lo defendió tras el ampay. «No voy a permitir que (este show) se manche por algo que tiene que ver con la vida personal y privada de cada persona», manifestó.

Anthony Aranda sube seguidores en redes sociales tras ampay con Melissa Paredes

El bailarín ‘activador’ de Melissa Paredes la hace linda en Instagram y está cada vez más cerca de llegar a los 100 mil seguidores.

Mira también: Rodrigo quiere conciliar con Melissa Paredes: “Deja tus egos y seamos consecuentes”



No cabe duda que el ampay de Melissa que puso fin a su matrimonio y que es una presunta infidelidad, ha sido beneficiosa para Aranda. El bailarín está a unos pocos números de los 100 mil seguidores en redes y hay cada vez más gente interesada en él y en lo que hace en redes.