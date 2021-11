Yahaira Plascencia asegura que cortó lazos con Jefferson Farfán: “Ese tema está cerradísimo”

Compartir Facebook

La salsera dejó claro que no tiene absolutamente nada con la ‘Foquita’ desde que terminaron su relación por completo.

Yahaira Plascencia estuvo en ‘América Hoy’ jugando al ya conocido ‘Mito o verdad’. En esta dinámica el programa lanza un enunciado y el invitado tiene que decir si este enunciado es un mito o una verdad.

En el caso de Yahaira, lanzaron lo siguiente: “¿Es mito o verdad que mantienes una linda amistad con ‘el 10 de la calle?”. La salsera respondió que eso era un mito y que no tiene ni siquiera una amistad con el futbolista de la selección, Jefferson Farfán.

“Yo no tengo ningún tipo de amistad ni nada con Jefferson, hace un año que nada que ver”, expresó la ‘Yaha’ muy segura. Sin embargo, quiso aclarar que si bien ellos no tienen ningún vínculo vigente, eso no significa que ella no pueda mencionarlo en sus entrevistas o referirse a él.

“Pero el que no me hable con él no quiere decir que no pueda hablar, eso ya pasó hace mucho tiempo”, dijo Yahaira dejando en claro que entre ellos no existe ninguna mala onda.

En cierto momento, Janet Barboza le preguntó a la salsera si es que existía alguna posibilidad, por muy remota que sea, de que ella retome su relación con la ‘Foquita’. Yaha respondió con un rotundo no: “Ese tema está cerradísimo. No hay forma de que regrese con Jefferson”.

La artista no pagó la reparación civil que le debe a su ex cuñada tras haberla difamado, por lo que la demandante estaría pidiendo prisión para la salsera.

Lo que se viene, y es que debido al juicio de difamación agravada ya habrían solicitado ante el Poder Judicial que ordene pena efectiva de cárcel contra Yahaira Plasencia por no haber pagado la suma de 20 mil soles como lo ordenó el juez.

El programa de Rodrigo González con Gigi Mitre mostró el expediente judicial donde detalla lo siguiente: “solicitamos se revoque la sentencia por una efectiva”.

Pues según declaraciones de la cantante solo le habría abonado a la demandante y ex cuñada Olenka Mejía 150 soles de la deuda de los 20 mil soles, escudándose en que aún no se ha reactivado los conciertos por completo por lo que no estaría ganando mucho dinero.

