Yahaira Plascencia pagó deuda de 20 mil soles a ex cuñada: “Quiero llevar la fiesta en paz”

La salsera terminó de pagar mucho antes de lo pensado la deuda de reparación civil que tenía con la ex pareja de su hermano, Olenka Mejía.

Olenka Mejía, excuñada de Yahaira Plasencia, respondió a través de redes sociales luego de que la salsera afirmara que pagó los 20 mil soles porque quería llevar la fiesta en paz.

“Aclarando. No pagaste porque quieres llevar la fiesta en paz o porque tiene un gran corazón o porque te caigo bien”, empezó escribiendo.

A través de sus historias de Instagram, Olenka Mejía dio importante aclaración, según ella, porque estuvo entre la cuerda floja por el Poder Judicial. “Es porque el Poder Judicial te mandó una carta exigiéndote que te dan 10 días para que pagues y cumplas las reglas de conducta, sino ibas a tener problemas con la justicia y UY MAGIA se reactivó tu rubro y pagaste todo?? No que no tenías trabajo? No que tu economía te da y sólo podías para pagar de 150 a 150?”, agregó.

Asimismo, Mejía se dio lugar para también cuestionar a los seguidores de la salsera. “En serio qué clase de ser humano y artista puede ser?? Dando estos ejemplos?? Cómo pueden admirar a personas así??? No nos olvidemos aún tienes una denuncia por resistencia y desacato a la autoridad que Fiscalía lo verá”, continuó en su mensaje.

Finalmente Olenka Mejía, le lanzó tremendo dardo. “Actúa bajo presión, sino en 50 años pagas y se surraba en las reglas de conducta, sino averiguaba que nunca lo cumpliste!! Ya no sé si reirme o llorar con tu triste historia que te montaste”.

