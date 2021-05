Compartir Facebook

Yahaira Plasencia no aguanta más y es que, tras la ola de críticas en redes sociales, ha decidido dedicarle unas palabras a la gente que vive hablando mal de lo que, según ella, se ha buscado con mucho esfuerzo.

En un inicio, se ve cómo es que, en el video, habría dejado entrever que ya estaba al lado de Sergio George para la grabación de su nuevo tema y así darle un giro a su carrera. «Llegamos», se le escucha decir.

Asimismo, poco después, se escucha como es que, parte de la letra de la canción va dirigida como un misil para sus ‘haters’ (odiadores) de redes sociales.

«A veces ni yo me lo creo. Una pila de gente criticando por todo lo que me he buscado y eso que no tengo nada para lo que Dios me tiene guardado…», suena.

APARECIÓ JUNTO A ANITTA EN ESTADOS UNIDOS

La cantante de salsa, Yahaira Plasencia, ya pasó la página del escándalo que estuvo envuelta, tras realizar una fiesta clandestina por su cumpleaños que terminó con una intervención policial.

Esta vez, la “patrona” fue captada en una reunión en Miami. A través de redes sociales, Yahaira Plasencia se mostró muy feliz asistiendo a una fiesta en Estados Unidos, donde compartió momentos con distintos artistas renombrados. Incluso, pudo intercambiar palabras con la popular cantante brasileña, “Anitta”.

La “Patrona” no ocultó que es fan de la reggaetonera y fue a revelarle su admiración por ella. “No puedo creerlo, la amo, mi artista favorita”, mencionó Yahaira Plasencia. Asimismo, le pidió que mande un saludo para todos sus seguidores en Perú.

