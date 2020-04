Yahaira Plasencia chotea a Melissa Klug

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Luego que Melissa Klug se burlara de ella al compararla con ‘La usurpadora’ en una conversación que tuvo con Rodrigo González, Yahaira Plasencia no dudó en responder a la chalaca desde Rusia, en la casa donde actualmente comparte con Jefferson Farfán.

Todo ocurrió durante una transmisión en vivo con Choca Mandros, a través del Instagram de América TV, donde el conductor señaló que, según él, Melissa “siempre está hablando” de la salsera.

“¿Cómo haces (con los comentarios)? Porque yo no aguantaría”, dijo Choca. Yahaira Plasencia aseguró que le daba “igual” lo que diga la expareja y madre de los hijos de Jefferson Farfán.

“Yo estoy tranquila para qué tomar importancia (a comentarios de Melissa), creo que ahorita la prioridad en el Perú es preocuparnos por la humanidad, nuestros hijos, nuestros papás, nuestros hermanos, que estén bien de salud, ayudar a la gente. Preocuparnos en cosas que verdaderamente importan, no en comentarios que siempre van a ver, a mí me da igual”, precisó ‘La Patrona’.

Según Yahaira, ella no hace caso a los comentarios ni guarda rencor a nadie porque es una mujer de fe. “Siempre he sido feliz porque tengo a Dios en mi corazón, siempre he tenido trabajo y siempre llegan cosas que complementan, pero siempre he sido feliz porque la felicidad depende de uno, no de nadie”, indicó la cantante.

Habla de boda

Para que le dé más bilis a la Klug, la Yaha no dudó en hablar de una posible boda con Jefferson Farfán, su boda será en privado y no aceptaría que sea televisada. “

Si algún día me llego a casar, creo que es un momento tan lindo que tiene que haber gente muy cercana a ti, que te estime, te valore y te quiera por lo que eres, yo no haría eso (televisar su boda). No tengo nada en contra de los que lo hacen”, acotó.