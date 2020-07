Yahaira Plasencia contó que está tranquila en Rusia con la ‘Foquita’

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Yahaira Plasencia fue clara al señalar que no tiene ningún tipo de problemas o enfrentamientos con Daniela Darcourt, esto tras las recientes discrepancias entre Tito Nieves y el productor Sergio George.

La ‘Reina del Totó’ y pareja del futbolista Jefferson Farfán, con quien vive actualmente en Rusia, se conectó con el noticiero matutino de ATV, donde aseveró que vive en paz por lo que descartó enfrentamientos con su colega de la salsa.

“No tengo nada que aclarar, estoy súper tranquila, enfocada en mis cosas (…) Estoy tranquila, todo está súper bien, yo no tengo rivalidad con nadie. Actualmente la situación para todos, en especial en este rubro, está tan difícil que la seguimos luchando día a día”, dijo en un inicio Yahaira que comentó que sabe decir en ruso “Todo bien”, “Gracias” y “Hola”.

Debido a que la pandemia del Coronavirus paralizó el trabajo de varios artistas, la salsera agradeció que la hayan juntado con Daniela y otros cantantes para la versión salsa del tema ‘Resistiré’.

“Agradezco por juntarnos no solamente a mí y a Daniela, a Kate Candela y otros artistas peruanos que la siguen luchando en este rubro que está bastante complicado porque hay muchos artistas peruanos», explicó.

Al ser cuestionada por Paco Bazán por un futuro proyecto con Darcourt, Plasencia no le cerró las puertas a nada. “Quien sabe. Yo no descarto hacer ningún dúo con alguna artista peruana, no descarto absolutamente nada. Si se da, bienvenido sea, los artistas peruanos debemos apoyarnos”, finalizó