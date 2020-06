Yahaira Plasencia desea formar su familia junto a la ‘Foquita’

Compartir Facebook

Está más templada que cuerda de guitarra. La salsera Yahaira Plasencia se confesó con Paula Arias en una transmisión en vivo de Instagram, donde reveló que le gustarías tener dos hijos con Jefferson Farfán.

“¿Cuántos hijos quisieras tener?”, le preguntó Paula, a lo que la popular ‘Patrona’ le respondió. “Dos, la parejita, pero recién a los 33 o 34 años”, respondió.

Además, contó que el casarse de blanco no le quita el sueño. “Yo pienso que eso es un sueño de todas las mujeres ¿no? Supongo que sí. Si se da, bacán. (Quiero) Tener una familia más adelante. Soy muy joven, pero cuando esté bien realizada, logre mis metas y me sienta estable, si se da la oportunidad chévere. No me mata casarme de blanco, pero si se da chévere y si no pucha, pues no”, respondió la salsera desde Rusia.

De otro lado, la ‘rosadita’ aseguró que estuvo a punto de dejar los escenarios, luego de la ola mediática que se dio cuando se dio a conocer su relación con la ‘Foquita’.

“Fue complicado, yo quería dejar todo (…) sentía que un par de personas me querían ver en el piso, pero dije no hay forma, tengo que levantarme de esta y tengo que seguir luchando por mis sueños y me levanté. Pero de alguna u otra manera, me dio una gran lección, maduré, aprendí y me di cuenta de toda la maldad que puede haber en este mundo”, añadió la salsera.