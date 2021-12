Yahaira Plasencia desmiente ausencia de asistentes en su show: “el amor del público”

Compartir Facebook

A través de redes sociales, Yahaira Plasencia, compartió imágenes de lo que fue su show desmintiendo ausencia de asistentes y más bien se mostró orgullosa por las oportunidades.

Exactamente mediante su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de ‘Y le dije no’ enseñó cómo fue su concierto el último 21 de diciembre. «Una noche espectacular. No saben lo lindo que fue volver a sentir el cariño y el amor del público. Hoy nos vemos en las últimas dos funciones», escribió en su mensaje Yahaira Plasencia.

Recordemos que la salsera fue duramente criticada por la supuesta ausencia de personas y asientos vacíos durante su show que promovió durante tanto tiempo. Pues, en vista de lo sucedida, inflando el pecho, Yahaira demostró todo lo contrario.

Yahaira Plascencia y Pancho Rodríguez siguen dando de qué hablar pues cada vez son más fuertes los rumores de un posible romance entre ellos. La salsera estuvo en el programa matutino, ‘América Hoy’, para hablar sobre su “amigo mágico”, Pancho Rodríguez, y sus proyectos laborales.

La popular ‘Yaha’ lleva más de un año soltera, pues su última relación fue con la ‘Foquita’ Farfán y desde entonces no ha tenido a nadie oficial. Ella dijo que no tiene prisa en meterse de nuevo en una relación, pues se siente tranquila estando soltera.

“Estoy tranquila, súper tranquila, de hecho he conocido gente, estoy mucho más sociable. Si se da este 2022 bien, sino, nada”, señaló. “Siempre he creído en el amor, es algo muy bonito si lo sabemos cuidar, pero este último año ha servido para conocerme yo, conectar más con mi carrera, conocer gente, que siempre he sido muy antisocial”, agregó.

Asimismo, dedicó unas tiernas palabras a Pancho Rodríguez quien tiene solo halagos para ella, su talento y su belleza. “Así que habla tan bonito de mí, yo también voy a hablar bonito de él, no tengo gente en quien confío en este medio, y es bonito confiar”, confesó.

