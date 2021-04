Yahaira Plasencia: Dueño del carro jura no ocultó a salsera

Compartir Facebook

Nuevos detalles aparecen en el caso de Yahaira Plasencia. Esta vez, el dueño del carro Daniel Francisco Molina López, quien señala en sus redes ser especialista de investigaciones del Ministerio del Interior, sería amigo cercano de la familia y abogado de su hermano Jorge Plasencia, quien faltó el respeto a la policía durante la intervención.

Según el letrado, él no estaba enterado que la ‘patrona’ se había escondido en su carro y negó haber movido sus influencias para que la exchica reality no aparezca en el parte policial.

“Ella ya declaró, no la he escondido, no he movido ninguna influencia, no sé de qué hablan. Yo no la invité a la casa de Cieneguilla. Ella ya declaró, soy su abogado, no la he metido (a la maletera) a Yahaira. Es más, ni sabía que estaba en la maletera.

Al día siguiente, cuando recojo mi carro, ella estaba sentada en el asiento detrás (…) Bueno lo único que le he recomendado a Yahaira es que diga la verdad, nada más. ¿Si estoy convencido con lo que dijo? Es su verdad, no es la mía”, dijo a las cámaras de ‘Amor y fuego’.

SE PONDRÁ A DERECHO

De otro lado, la intérprete de ‘Ulalá’ dio entrevista desde la casa de Molina López, donde confesó estar avergonzada por haber realizado una fiesta COVID y que de forma voluntaria se acercará a la comisaría del distrito de Cieneguilla, para asumir la sanción que le corresponde.

“Yo me quiero a personar a la comisaría y pagar mi multa. No me estoy escondiendo de nada. Si tengo que hacer algo más lo voy hacer, siento que tengo que empezar de cero”, confesó.

