Pese al intercambio de palabras que tuvo con Johanna San Miguel sobre su rendimiento en el programa, “La Yaha” ganó por primera vez una competencia.

No la tuvo muy fácil pues enfrentó a Rosángela Espinoza y logró tocar la campana llevándose los 100 puntos como participante. Yahaira se arrodilló muy feliz en el set del programa.

“En todo este momento me ha costado hacer un punto, he trtado. No te voy a mentir que otras veces estuve desanimada, hoy fue un día chévere porque lo he intentado. Johanna tiene mucha razón la actitud tiene mucho que ver”

“Soy la que tiene menos puntos en la competencia. Todos tienen muchos años aquí y yo soy nueva, pero allí vamos”

Además pese al altercado que tuvieron, Johanna San Miguel festejó también los 100 puntos que ganó su competidora, quien no dejó de alentarla en todo momento.

“Esto es lo que queremos ver en Esto Es Guerra. Sale sufriendo, sale casi llorando. Se trata de actitud, tú puedes Yahaira. Es un tema de actitud, creerte que puedes, es cuestión de seguridad”

ANUNCIÓ CONVERSATORIO CON SERVANDO PRIMERA Y SERGIO GEORGE

La salsera será parte del conversatorio “Los creadores”, en donde participarán el venezolano Servando Primera y Robert Vilera, organizado por su productor Sergio George.

“No se pueden perder esta tremenda transmisión que vamos a hacer con Sergio, Servando y Robert. Hablaremos sobre la industria de la música, cómo se está manejando la salsa urbana, el nuevo sonido que tratamos de imponer con Sergio. Estará súper chévere”

