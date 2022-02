Yahaira Plasencia entierra a Pancho Rodríguez tras ser ‘choteada’

Compartir Facebook

La cantante Yahaira Plasencia, estuvo como invitada en el programa ‘América Hoy’, donde fue consultada sobre las últimas declaraciones que dio Pancho Rodríguez, al asegurar que entre ellos no existe nada más que una simple amistad, pese a que fueron ampayados en varias ocasiones muy juntitos y demostrando que entre ellos, la química era lo que sobraba.

Y es que ‘Panchito’, confesó que él y la salsera habían confundido las cosas por haberse encontrado solteros. Ante esto, Brunella Horna le consultó a Yahaira si es que había dejado de seguir en redes al exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

“No nos seguimos en Instagram, pero mi discurso es el mismo de siempre. Yo le deseo lo mejor a Panchito y que le vaya muy bien en todo”, comenzó diciendo la cantante. La rubia chiclayana no se quedó satisfecha con lo dicho por la salsera y le consultó a Yahaira, si ella había confundido la amistad con un romance.

“Prefiero no tocar el tema, que ahí quede, porque si no mi equipo de trabajo me mata. Que le vaya muy bien, porque no hay nada que contar”, respondió tajantemente la salsera. Cabe recordar que los rumores de un distanciamiento entre la parejita se inició a inicios de este año, luego de que Pancho Rodríguez fuera impedido de ingresar al país por haber participado en la fiesta clandestina de Yahaira Plasencia.