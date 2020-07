¡Qué gran corazón! Yahaira Plasencia envía donativos desde Rusia

View this post on Instagram

Uno nunca sabe lo que puede pasar, mi tema con los riñones no es reciente, lleva buen tiempo, y jamás pensé recaer de una manera tan fuerte pero gracias a Dios pude salir bien . Valoren la VIDA, valoren que cada mañana pueden abrir los ojos y tener la dicha de ver, oír, hablar, caminar etc LA VIDA ES EL ÚNICO REGALO QUE SOLO SE DA UNA VEZ ! Esa foto me la tomé antes de que el mundo cambiara de un momento para otro .. y es que eso puede cambiar , pero nosotros NO! Sigamos con nuestros sueños y proyectos sin rendirnos y con mucha Fe lo lograremos ! Un fuerte abrazo y Bendición ❤️🙏🏻