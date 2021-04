Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Yahaira Plasencia se convirtió en el ‘hazmerreír’ de diversos internautas, luego de que apareciera para aclarar algunas dudas sobre su ‘privadito’ el día de su cumpleaños.

“Eso fue lo que hice el viernes 23 que fue mi cumpleaños, estuvimos en la casa, compartimos, estuvimos con dos tíos, mi hermana, mi papá y mi mamá”, indicó.

Asimismo, agregó que “Fuimos antes del toque de queda y vimos que llegaba un poco más de gente, alrededor de siete u ocho personas, estábamos en otro lado de la casa».

«Nosotros queríamos irnos porque sabíamos que nos estábamos exponiendo de más, no estoy justificando absolutamente nada. Ya era toque de queda, no podíamos salir, tenía la llave del auto de mi amigo, tocaron el timbre y fue un chico a abrir la puerta, no sabía quién era”.

Mira también: Buscan poner multas de hasta 17 mil soles a dueños de casa o locales que hagan fiestas

«En ningún momento alquilé una casa de Cieneguilla, jamás. Me invitaron, fui, cometí el error más tonto de mi vida, de haberme metido en un lugar donde no conocía a esa gente, donde sabía que me podían grabar, fui tontamente, confié, solamente quería pasar un momento tranquilo, compartir”, aseveró.

MAGALY DIJO QUE SE LAS DA DE ‘VÍSTIMA’

En un nuevo programa, Magaly Medina se refirió a las disculpas públicas emitidas por Yahaira Plasencia recientemente, tras haber cometido una falta que la llevó a perder su puesto de trabajo en Esto es Guerra indefinidamente.

Según la ‘Urraca’, Yahaira intentó hacer el papel de víctima y hasta llorar, pero no le salió.

“Hoy día Yahaira fue entrevistada por dos periodistas que le hacían preguntas tan complacientes, y que más bien la aconsejaban como si fueran sus consejeras de prensa. Se auto flageló, dijo que sentía vergüenza de ella, que estuvo 45 minutos metida en la maletera y que casi se ahoga”, indicó.

Asimismo, se animó a darle un pequeño consejito: “Lo que hay que hacer es poner el pecho y reconocer, no echarle la culpa a terceros”.

Mira también: Cuáles son las carreras mejores pagas de Perú en 2021