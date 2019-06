Yahaira Plasencia: “Jerson arruinó mi relación con Farfán”

Indignada, así se mostró Yahaira Plasencia tras el archivamiento de su proceso por difamación contra su ex amigo Jerson Reyes, quien reveló en ‘El valor de la verdad’ que la cantante le fue infiel a Jefferson Farfán con él.

“En la justicia peruana no se puede confiar, me imagino que me iré a la justicia divina pues. Yo había hecho ese juicio porque me pareció una injusticia total lo que se habló, todo lo que pasó fue muy fuerte, yo sufrí mucho en ese momento, fue muy fuerte todo”, comentó la popular ‘reina del totó’ a las cámaras de ‘En exclusiva’.

Según la cantante, estas declaraciones de su ex amigo le causaron mucho daño. “Arruinó no solo mi relación, sino también mi carrera. Para mí sí es una injusticia definitivamente “, agregó ante tanta burocracia del proceso legal.

“FUE GASTADERA DE PLATA”

El abogado Luis Tudela, quien llevaba la defensa de la salsera, señaló que el proceso pasó a ser archivado porque ella no quiso pagar una tasa judicial para la apelación. Ante esto, la ‘Yaha’ aseguró que en estos tres años de litigio perdió tiempo y dinero.

“Siempre pasaban cosas, nos mandaban para otras fechas (..) es algo raro. Es una gastadera de plata, es una pérdida de tiempo, a veces no entiendo qué espera la justicia peruana”, acotó.

DESMIENTE EMBARAZO

La salsera también negó los rumores de embarazo y dejó entre ver que tomaría acciones legales contra Aida Martínez, que soltó ese comentario en ‘Válgame Dios’. “Voy a darme el tiempo para ver sus declaraciones y si dice algo que no es cierto, va a tener que confirmar. Si escuché esos rumores que estaban diciendo que estoy embarazada y es totalmente falso y la persona que lo diga, sea ella u otra a nivel nacional, lo va a tener que comprobar y se va a ganar su demanda”, sentenció.

SE RÍE DEL ‘ZORRO ZUPE’

La salsera también restó importancia a la revelación que hizo el ‘Zorro Zupe’, que contaró que el futbolista la ‘Foquita’ Farfán lo bloqueó de sus redes sociales curiosamente luego que saliera el rumor que había retomado su romance con ella.

“¿Cuándo ha dicho eso? ¿En serio? Yo estoy en mis cosas como para preocuparme en las cosas de otros. No sé ni me importa, estoy tranquila, mira mi sonrisa”, aseveró. “Que hablen de mí, que no hablen, yo estoy tranquila, no le hago caso a nadie… ¿para qué?“, expresó.