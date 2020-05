Yahaira Plasencia le manda carta notarial a Magaly Medina

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Se le salió el Rimac. Yahaira Plasencia le mandó una carta notarial a Magaly Medina luego que emitiera en su programa, como si fuera reciente, un supuesto enlace en vivo que tuvo con el productor Sergio George, provocando que se pusiera en duda que se encuentra delicada de salud tras ser operada de los riñones en Moscú, Rusia.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la cantante salsera y amiguísima del futbolista Jefferson Farfán, con quien se encuentra viviendo en ese país, criticó el programa ‘Magaly TV: la firme’ y encaró a su conductora a “no engañar con mentiras al público”. Acotando que el video que emitió es del 24 de abril y no de los días de mayo.

“Investiguen las fechas del material sobre los cuales vertirán opiniones, no se llamen ‘programa de investigación’ si no la realizan. Por otro lado, mediante la difusión de información falsa, ponen en tela de juicio mi estado de salud. Si tan buena PERIODISTA eres y también lo es tu equipo de producción, investiguen mejor la próxima vez que quieran sacar contenido, no se escuden en una información de un perfil de Instagram. Y no engañar al público con MENTIRAS”, escribió la ‘Reina del toto’.

“Hasta cuando con tanta maldad !!!!! Jamás jugaría con mi estado de salud, más aún si estuve tan delicada. Estoy recuperándome y me encuentro mejor. Gracias por su apoyo . Buenas noches!”, finalizó la intérprete junto a unas fotografía donde se le ve en silla de ruedas y la captura del video donde se indica la fecha exacta.

Urraca se lava las manos

Magaly respondió ayer a la Yaha en su programa y dijo que se le había “pegado” las costumbres de la ‘Foquita’ Farfán. “Te voy a decir una cosa, a quien deberías mandarle tu carta notarial es a la página Miami Talents, ellos lo vendieron de esta manera”.

“Error nuestro no fue, ¿qué cosa quieres que te llamemos hasta Moscú para preguntarte si vas a hacer un vivo hoy?”, fue la contundente respuesta de la periodista.