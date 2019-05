Yahaira Plasencia le pone la cruz a ‘Coto’

Yahaira Plasencia no quiso explicar por qué bloqueó a su ex amiguísimo ‘Coto’ Hernández de sus redes sociales, aunque según rumores afirman que fue porque este estuvo en coqueteos con otra fémina y ello habría molestado a la ex de Jefferson Farfán que estaba en ‘cuchis’ con él.

La salsera señaló en el programa ‘Mujeres al mando’ que prefiere estar tranquila y si pareja pues está dedicada por completo a su carrera. “No quiero hablar de nadie, estoy tranquila así, no pienso hablar de él (Coto) ni de nadie, estoy enfocada en mi carrera y mi familia, lo demás nada que ver”, aseveró acotando que no tiene requisitos para un galán.

“Por ahora estoy sola, tranquila y trabajando en mi carrera, hasta el día que me vuelva a enamorar y pase algo. No llega el chico que me mueva el piso, cuando llegue ya veremos. No pido a nadie especial, si viene alguien y me gusta y ya. Pero creo que así es mejor, ahora una pareja a mi costado no me ayudaría a nada, estoy tranquila sin que nadie me moleste y llame a cada rato, dijo la ‘Yaha’.

De otro lado desmintió que se haya sometido a una rinoplastia como se venía especulando si no que se inyectó ácido hialurónico para levantar la punta de su nariz. “No me operé, le tengo miedo a las operaciones, lo único que necesitaba en su momento era la lipo y ahí me quedo”.