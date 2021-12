Yahaira Plasencia llena de elogios a Daniela Darcourt: “es una maestra, la admiro un montón”

Compartir Facebook

La salsera Yahaira Plasencia conversó con ‘América Espectáculos’ luego de quedar en segundo lugar en ‘El Artista del año’, tras ser superada por Ruby Palomino, la artista huancaína que finalmente se terminó quedando con el trofeo.

El reportero de dicho medio le consultó a la intérprete de “Y le dije no” por Daniela Darcourt, quien sorprendió a todos presentándose en la última gala del programa de la popular ‘Señito’.

“Estoy feliz, contenta de haberla visto. Es una maestra, Daniela (Darcourt) es lo máximo. Le ha venido bien a César (Vega) tenerla como refuerzo. La admiro un montón, creo que es una gran artista y, como siempre lo dije, hay que apoyar al cantante peruano”, señaló Yahaira.

Asimismo, Daniela Darcourt hizo lo propio y también habló de Yahaira y recalcó que las rencillas que tuvieron hayan quedado en el pasado. También contó que invitó a la intérprete de “Ulala” a cantar juntas.

“A partir de ahora creo que las cosas X quedaron atrás y es momento que el artista peruano siga trabajando, esforzándose y saliendo adelante”, manifestó la intérprete de “Señor Mentira”.

“Yo le mandé la invitación, ella lo aceptó con mucho cariño, no pudo estar presente, pero lo recibió, al igual que yo. Me daré un saltito si es que la agenda está disponible y si no le deseo lo mejor de los éxitos”, agregó, al dejar abierta la posibilidad de ir al evento de Plasencia.

“Más que la copa, me llevo la experiencia”

Yahaira Plascencia logró llegar hasta la final de ‘El artista del año’, entre críticas y aplausos a sus presentaciones. Ella obtuvo un gran segundo lugar luego de que el jurado la mantuvo en competencia con un comodín que la salvó de ser eliminada por César Vega.

Ella estuvo de la mano con Ruby Palomino a la espera de los resultados y se mostró muy nerviosa y ansiosa por poder escuchar de una vez el nombre de alguna de ellas. Cuando escuchó el nombre de Ruby, la felicitó por todo el esfuerzo y trabajo que hizo que gane el programa.

“Creo que Ruby también la ha luchado muchísimo, se lo merece, es una grande, en el Perú hay tanto talento y Ruby es una de ellas”, señaló.

Además, expresó que está agradecida por la gran experiencia que se lleva con su participación en el programa, pues eso la hace sentir ganadora. “Todo lo que he hecho, lo he hecho con el corazón y eso me llena, como lo dije, más que tener una copa es la experiencia que me estoy llevando, que el público vea una Yahaira distinta y se ha demostrado”, añadió.

