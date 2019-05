Yahaira Plasencia: “Me encanta que muchos niños me sigan por el totó”

La cantante Yahaira Plasencia, volvió a usar su cuenta personal de instagram para mostrar el buen momento que vendría atravesando en su carrera musical, por lo cual decidió publicar una fotografía al lado de varios niños, quienes serían seguidores de sus canciones.

La salsera compartió un tierno momento junto a los menores, quienes sabrían de memoria muchas de las canciones de la ex de ‘la Foquita’, hecho que la habría conmovido de gran manera, al ver sus reacciones al escuchar la canción del ‘totó’

“Me encanta que muchos niños me sigan por el totó, por mis canciones, por lo que sea. ¡Amo eso! Ayer (sábado 18) me cuidaron y nos divertimos mucho. Quien mejor que ellos que tienen el alma limpia, noble y llena de vida. Me encató conocerlos, amigos. ¡Los quiero!”, escribió ‘la reina del totó’.