Yahaira Plasencia: “¡Nunca bajé la cabeza y jamás lo haré!

Tras haber estado en el ‘ojo de la tormenta’ por tener un video íntimo con Carlos ‘Coto’ Hernández, la cantante Yahaira Plasencia anunció el lanzamiento de su nueva canción ‘Y le dije no’ y respondió con todo a sus críticos. Hace poco la ‘Reina del totó’ fue ampayada en el departamento del futbolista Jefferson Farfán, confirmando los rumores de su reconciliación.

“Yahaira eres una mujer que a pesar de la crítica no bajas la cabeza y más bien das lo mejor de ti. Me alegra mucho que estés convirtiendo tu carrera musical y no como otras que lo hacen solo por shows. ¡Éxitos!”, le escribió una fan de la salsera.

“¡Nunca bajé la cabeza y jamás lo haré! La gente solo habla porque tiene boca. ¡Yo vivo feliz! Muchas gracias, bendiciones”, respondió la salsera.

La salsera también afirmó –tras las especulaciones de Magaly Medina en su programa- que la única operación que se ha hecho en el cuerpo es una liposucción en la cintura y aseguró que su rostro y ‘totó’ es natural. “Solo me hice la lipo… y ya me inventaron 20 mil operaciones jajaja ¡qué me traigan a un cirujano por favor! Mi nariz no es operada. Una cosa es una cirugía plástica y otra distinta que te inyecten ácido para que se levante la puntita por 5 meses”, indicó Yahaira.