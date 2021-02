Yahaira Plasencia pide filtro que la ‘aclare’ mientras está en vivo

Compartir Facebook

Yahaira Plasencia es una de las caseritas en los live de Instagram, sin embargo en su reciente presentación en esta red social junto a Sergio George, la salsera cometió un blooper.

La salsera no notó que ya estaba en plena transmisión en vivo cuando le hacía un pedido a su hermana Silvana sobre uno de los filtros de su red social.

Todo parece indicar que la salsera no se había dado cuenta que estaba en vivo, y de inmediato pidió a su hermana que la ayude a buscar un filtro que la ‘aclare’ y que incluso la haga ver ‘más rojita’.

En el inicio del ‘en vivo’ se escucha como Yahaira y su hermana conversan sobre la vista del filtro que tanto quería ‘la patrona’.

Yahaira: Silvana, no lo encuentro / Silvana: Pero, ¿Ya se conectó?

Yahaira: No, no, no. Quiero ese filtro que se te ve más claro.

Silvana: Ah, este. Pero ¿Por qué no está? / Yahaira: Ves, no sé qué pasa. ¿Estos no son?

Silvana: Ah, si, eso es pues. / Yahaira: Este es el que me gusta. Me veo más rojita.

Un curioso momento que quedó registrado y que Magaly Medina no dudó en dejar en evidencia luego de que en ese mismo Live, la salsera le mandara tremendas indirectas por hablar del ascenso de su carrera.

