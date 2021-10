Yahaira Plasencia prefiere no opinar sobre ampay de Melissa: “temas personales no me interesan”

Compartir Facebook

La salsera Yahaira Plasencia conversó con ‘Amor y Fuego’ y fue consultada sobre el ampay de Melissa Paredes con su bailarín Anthony Aranda.

Al respecto, la cantante recalcó que el bailarín pertenece a su staff desde antes del escándalo que terminó con el matrimonio de Melissa y el ‘Gato’. “Anthony no pertenece a mi staff ahorita, él pertenece a mi staff desde inicios de agosto de este año”, dijo.

“Los temas personales de terceras personas no me competen, no me interés. Mi equipo de trabajo contrata a los bailarines, al elenco y eso es todo, punto. No tengo nada que ver ahí”, acotó.

Vale decir que Anthony Aranda le mostró su apoyo a Melissa Paredes tras el ampay. “Los que te conocemos sabemos la clase de persona que eres”, escribió en redes sociales. Estas palabras le trajeron una serie de críticas al bailarín y diversas figuras del medio le aconsejaron que mejor no comente nada al respecto, pues estaba involucrado en el rompimiento de una familia.

Melissa teme que video íntimo salga a la luz y Rodrigo le dice: “no soy delincuente”

El futbolista Rodrigo Cuba rompió su silencio luego de los dichos de Melissa Paredes esta mañana en ‘América Hoy’ y se defendió mediante un comunicado en sus redes sociales.

En esta oportunidad, vía Instagram, el ‘Gato’ escribió un extenso mensaje desmintiendo los dichos de Melissa Paredes asegurando que lo está difamando. Incluso enumerando punto por punto, Rodrigo Cuba aclaró muchos asuntos, entre ellos habló de un supuesto video íntimo del que la exconductora pretende responsabilizarlo si sale a la luz.

“Me envías un correo responsabilizándome de ser el caso saliera un video íntimo nuestro o tuyo, yo sería el responsable. Jamás sería capaz de hacerle daño a ninguna mujer y menos aún a la madre de mi hija”, se lee en el comunicado.

“Yo no soy un delincuente, mi conducta es intachable, y también tomaré las medidas legales contra quienes me difamen o difundan cualquier video que pueda dañar mi reputación o la tuya, porque mi honra está en juego”, agregó.

