Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Yahaira Plasencia se vio envuelta en un escándalo este fin de semana luego de haber celebrado con creces su cumpleaños número 27 al lado de amigos y familiares en Cieneguilla, sin esperar que los intervendrían al promediar las 11:00 pm.

Es así que en esta nota recordaremos la vez en la que la salsera prometió no romper los protocolos, a fin de poder asegurar la salud y seguridad de todo su equipo dentro del programa.

“Lamentablemente, muchas veces la desinformación nos puede jugar una mala pasada, nuestra responsabilidad es muy grande para con el público peruano. Las personas han sido sancionadas por no respetar las reglas”, expresó Gian Piero Díaz en uno de los shows.

Mira también: ¡Juntos otra vez! “La Urraca” confirma que retomó su relación con Alfredo Zambrano

«La irresponsabilidad de uno es el prejuicio de muchos. Si uno de nosotros rompe las reglas, 80 a 90 familias se verían perjudicadas, son cabeza de familia y tienen una responsabilidad muy grande. No solo el ejemplo es negativo, nos perjudicamos”, prosiguió poco después.

Se sabe que Yahaira, así como los demás miembros del equipo, aceptaron sin problemas cumplir con lo estipulado.

LAMENTA SU PROCEDER EN UN COMUNICADO

Tras recibir una ola de críticas, Yaha se pronunció tras intervención en fiesta de Cieneguilla por su cumpleaños. La salsera hizo mea culpa.

A través de su cuenta de Instagram, la también chica reality emitió un comunicado donde manifiesta sentirse apenada por lo acontecido.

“Los detalles de esta intervención y cómo se suscitaron los hechos, como la decisión de esconderme en la maletera de un vehículo –que sé es lo más difícil de entender y puede quedar en la mente de ustedes- prefiero reservarlos por el momento, solo puedo decir, que todo fue producto del nerviosismo que me embargaba en ese instante, y he de aceptar la información que los medios de comunicación decidan hacer pública, aún cuando el algún punto, no lo comparta”, se lee en una primera parte del comunicado.

“Lamento profundamente mi proceder, entiendo que no hay nada que lo justifique; menos aún por el terrible estado de emergencia que está atravesando el país y el mundo entero”, agregó.

Mira también: Yahaira arrepentida tras intervención en fiesta de Cieneguilla: “Lamento profundamente mi proceder”