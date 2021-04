Yahaira Plasencia recibe multa por fiesta en Cieneguilla: “Estoy asumiendo mi error”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Después de reconocer su error tras asistir a una fiesta en Cieneguilla por su cumpleaños, Yahaira Plasencia acudió a la comisaría para recibir su multa.

“He cometido un error, he cometido una infracción en estos momentos que estamos en pandemia y aquí tengo mi multa que me han puesto los policías”, expresó en conversación con la prensa.

“Era mi deber, porque dije claramente que me había escondido y ahora estoy asumiendo mi error. Estoy viniendo a la comisaría y estoy haciendo lo que tenía que hacer. Más no voy a decir”, agregó.

También te puede interesar: Mónica Cabrejos: “Yahaira hágase cargo de sus cag…”

Cabe recordar que la salsera realizó en exclusiva una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Instagram, donde contó los detalles de aquella noche, donde el evento terminó cayéndose con la llegada de las autoridades.

Yahaira Plasencia: Dueño del carro jura no ocultó a salsera

Nuevos detalles aparecen en el caso de Yahaira Plasencia. Esta vez, el dueño del carro Daniel Francisco Molina López, quien señala en sus redes ser especialista de investigaciones del Ministerio del Interior, sería amigo cercano de la familia y abogado de su hermano Jorge Plasencia, quien faltó el respeto a la policía durante la intervención.

Según el letrado, él no estaba enterado que la ‘patrona’ se había escondido en su carro y negó haber movido sus influencias para que la exchica reality no aparezca en el parte policial.

“Ella ya declaró, no la he escondido, no he movido ninguna influencia, no sé de qué hablan. Yo no la invité a la casa de Cieneguilla. Ella ya declaró, soy su abogado, no la he metido (a la maletera) a Yahaira. Es más, ni sabía que estaba en la maletera.

Al día siguiente, cuando recojo mi carro, ella estaba sentada en el asiento detrás (…) Bueno lo único que le he recomendado a Yahaira es que diga la verdad, nada más. ¿Si estoy convencido con lo que dijo? Es su verdad, no es la mía”, dijo a las cámaras de ‘Amor y fuego’.

MIRA TAMBIÉN: “Salvar la vida de un joven es más importante”: Anciano muere tras ceder cama UCI