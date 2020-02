Yahaira Plasencia respalda a ‘Foquita y aplaude conciliación con Melissa

Luego de darse a conocer que Jefferson Farfán y Melissa Klug decidieron cerrar el capítulo de sus peleas públicas para manejar sus diferencias “en estricto privado”, Yahaira Plasencia aplaudió que ambos padres de familia dejen de estar enfrentándose por el bienestar de los hijos que tienen en común.

“Qué bueno (que hayan conciliado), pero no hablo de ese tema, prefiero no meterme, no hablar”, dijo la salsera escuetamente a las cámaras de ‘En Exclusiva’.

De otro lado, la popular ‘Reina del Totó’ les devolvió el saludo a las medias hermanas de la ‘Foquita’, a quienes espera conocer más adelante. “No las conozco, pero aprovecho en mandarles un beso porque sé que se expresaron bien de mi sin conocerme, y eso me gusta. Vi que una de ellas se llama Yahaira y le mando un beso ¿Si pueden ser mis amigas? Claro, quien sabe”, añadió la cantante.

TENDRÁ HIJO DE LA ‘FOQUITA’

Por su parte, Reinaldo Dos Santos estuvo en el programa ‘En Boca de todos’ y predijo que Yahaira tendrá un hijo, producto de su amor con Jefferson Farfán. “A futuro ellos seguirán con esta relación, no se va a terminar y se va a volver mucho más sólida y para próximo año tendremos sorpresas (…) Yahaira y La Foquita van a tener una foquita chiquita”, dijo el brasileño.