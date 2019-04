Yahaira Plasencia se baña en aceite: “Soy una vedette”

Se ríe de las críticas. Yahaira Plasencia dio la cara y respondió fuerte y claro tras los comentarios de la cantante puertorriqueña La India, quien la tildó de ‘vedette’ por su forma de vestir en sus presentaciones.

La ex de Jefferson Farfán contó sentir admiración por la intérprete de ‘Vivir lo nuestro’ y decidió tomar con humor sus comentarios, además se ratificó como toda ‘una vedette’. “Yo a La India la admiro un montón, es su opinión, se respeta. Acá en el Perú las vedettes son las artistas más completas que puedan existir, cantan, bailan, actúan y yo me siento así”, indicó la peruana.

“Si lo dijo halagándome y no de forma despectiva creo que las vedettes van estar felices de que una persona con gran trayectoria y cantante internacional lo diga. Yo estoy trabajando mucho para ser una artista completa y por supuesto que soy una vedette porque canto, bailo y actúo. Yo brindo eso en el escenario”, respondió la intérprete de ‘Tú’.

Yahaira aclaró que a ella le gusta mostrar las ‘carnes’, y “el que puede, puede y el que no que aplauda”. “Me encanta ser sexy, me gusta mostrar más y siempre lo he dicho, siempre he usado vestuarios así, igual respeto su opinión”.

SACA CARA POR YAHAIRA

Por su parte, Paula Arias no dudó en respaldar a su expupila y pidió que dejen de atacarse entre salseras. “Cada una tiene su estilo y el estilo de Yahaira es muy juvenil, una salsa muy moderna, no tiene nada de malo porque le va bien, pero en referencia de la salsa como Celia Cruz y La India eso no va a con ellas, es otra época. Yo que conozco a Yahaira sé que nadie le va a quitar eso, es su sello así que para adelante nomás. Necesitamos que el género crezca y deberíamos de estar unidas en vez de estar atacándonos”, acotó.