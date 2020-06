Yahaira Plasencia se cansó de rajes y burlas de Magaly Medina

Compartir Facebook

La cantante Yahaira Plasencia fue clara y directa al indicar que no perdona a Magaly Medina, luego que la periodista emitiera una fecha inexacta de la difusión de un video en el que la salsera aparece conversando con Sergio George y deja entrever que no estaba delicada de salud, tras ser sometida a una operación de los riñones en Rusia.

“Tampoco lo entiendo (porque me ataca), el tema es que yo mandé una carta notarial al programa y a la señora, porque difundió un programa con una entrevista mía y de Sergio George, haciéndolo ver como si fuera actual pero no fue así, porque eso fue del 24 de abril, un día después de mi cumpleaños. Trataron de poner en tela de juicio el tema de mi salud, que me había levantado de la cama, que a mí no me pareció y lo hizo de forma sarcástica. Y lo mandé porque no puedes comunicar al público cosas que no son reales, prefiero llevarlo por un tema legal, ya lo hablé con mi abogado”, contó la salsera.

De otro lado, aseguró que no le incomoda que Sergio George esté trabajando proyectos musicales con Amy Gutiérrez y Daniela Darcourt. “Sí sabía el tema de Amy, porque Sergio me dijo que tenía proyectos con ella para hacer baladas, porque su voz se presta para eso. Me parece bueno que Sergio pueda trabajar con Amy, Daniela porque creo que esto ayuda a que el Perú esté a la vista de todo el mundo y vean el talento que hay en el país”, precisó la salsera.