¡La competencia de ‘Shey’ ‘Shey’! Yahaira Plasencia se somete a más ‘arreglitos’

¡No le importó nada! Luego de que su ex cuñada le ganara el juicio, la salsera hace caso omiso y se realiza sus ‘arreglitos’ en el cuerpo.

‘La reina del toto’ se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras perder el juicio contra Olenka Mejía, pues deberá pagarle un monto de 20 mil soles como reparación civil tras divulgar comentarios difamatorios.

La cantante no le afectó para nada y sorprendió a todos sus seguidores a través de sus historias en Instagram al compartir unos videos realizándose tratamientos corporales para los Premios Heat 2021, al parecer tiene en mente lucir bien en el concurso.

La ‘Yaha’ prefirió no hablar sobre el tema del juicio, además no podrá salir del país pues deberá pagar toda la reparación civil a su ex cuñada antes de que finalice este año. El próximo miércoles 1 de julio, se conocerá si ganó la categoría a Mejor Artista Sur, donde viene compitiendo con grandes cantantes de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

LLORA POR SUS PESTAÑAS

Su calvario. La salsera Yahaira Plasencia se vio visiblemente afectada en redes sociales luego de darse cuenta que su rostro no es el mismo tras quitarse las extensiones de pestañas.

“Cuando sientes que a tu cara le falta algo… no hay pestañas, ya les contaré porqué me las quité”, dijo la cantante peruana jugando con la intriga.

Como es de costumbre, probablemente la salsera esté preparando algo nuevo para sus fans, quienes en todo momento la respaldan y apoyan en sus proyectos profesionales.

