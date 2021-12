Yahaira Plasencia sobre EEG: “si quieren contratarme de jurado, no quiero subir cubos”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En diálogo con ‘América Espectáculos, Yahaira Plasencia descartó regresar a ‘Esto es guerra’ para volver a ser ‘guerrera’; sin embargo, señaló que si la llaman para ser jurado de algún concurso de baile, lo vería con buenos ojos.

La intérprete de ‘Y le dije no’ aclaró que ya le puso punto final a las competencias hace mucho tiempo. “No (regresaría a Esto es guerra) porque cuando estuve dos o tres meses me dolía todo el cuerpo. Aparte de eso no hacía nada. Peter o Mariana (productores del programa), si quieren contratarme que sea de jurado, baile, canto ustedes saben. Que no me hagan subir los cubos, agarrar las cosas, ni tirarme de 25 metros, ya no más”, dijo la salsera.

También puedes ver: Josimar Fidel dedica tierno mensaje a su hija: “Papá te ama mi Jeilani”

Vale decir que Yahaira Plasencia a pesar que se esforzó dando su máximo 100% en la competencia, nunca fue de las mejores, por eso se sinceró y descartó que los saltos y armas tuercas sea lo suyo.

Recordemos que la cantante salió con roche del programa del 4 a raíz de su escándalo de la maletera el día de su cumpleaños. En el lugar también se les vio a Pancho Rodríguez y Facundo González. Estos últimos sí regresaron al programa reality, sin embargo, la salsera no.

También te puede interesar: Aldo Miyashiro dedica emotivas palabras a Andrea San Martín tras su renuncia

Yahaira Plascencia niega que ampay con Pancho haya sido ‘armani’

Yahaira Plascencia se pronunció una vez más luego del ampay con Pancho Rodríguez en el que están muy cariñositos. Ella se defendió de los ataques en su contra que afirman que la salsera armó todo para que la capten junto a Pancho.

La salsera aclaró que esa teoría es “tonta”, puesto que no necesita de ese tipo de estrategias para hacerse publicidad. Asimismo, Yahaira asegura que tiene programas de televisión a su disposición para hablar sobre sus shows y conciertos.

“Es lo más tonto que ha podido decir esa persona, porque es la única persona que ha dicho eso. Para empezar no necesito de eso, gracias a Dios tengo un programa donde puedo decir, eso, tengo a América Hoy, tengo En Boca de Todos”, dijo.

Mira también: Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba son captados juntos paseando en el parque