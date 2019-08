Yahaira Plasencia tiembla por imágenes íntimas con ´Coto’

Ricardo Zúñiga conocido popularmente como el ‘Zorro Zupe’ se animó a darle un consejo a la salsera Yahaira Plasencia, luego que haya comenzado a circular un supuesto video íntimo entre ella y Coto Hernández, el cual se habría grabado cuando ya estaba en coqueteos con Jefferson Farfán.

“Ella tiene que saber jugar bien sus cartas esta vez porque no creo que se le presenten terceras oportunidades”, expresó.

¿A ella no le conviene que se difunda este video?

La cercanía que tiene (con Jefferson) puede que se vea interrumpida si sale algún tipo de material.

El video no tendría una fecha, podría ser antiguo…

Sí, pero sea antiguo o actual ella sale perdiendo porque ella lo ha negado a Coto y eso demostraría que ella ha estado mintiendo.

¿Esta sería una muestra más de que ella suele mentir?

Creo que el mejor ejemplo de eso es Jerson Reyes.

¿Jefferson la volvería a perdonar?

Por el cariño que le sigo teniendo a él prefiero no opinar sobre las decisiones que él pueda o no tomar. Él sabe lo que pienso y lo que yo le he aconsejado. Él es bien grandecito para tomar sus decisiones. Lo único cierto es que sea cierto o no lo del video, ella va a tener más eventos.

COTO RECIBE AMENAZAS

Carlos ‘Coto’ Hernández reveló que viene recibiendo amenazas luego que se conociera del supuesto video íntimo que tendría con la ‘Reina del Totó’.

“Muchas personas piensan que soy yo quien ha filtrado (el video) y por eso estoy recibiendo insultos y amenazas”, aseguró.

“A mí me robaron o mandaron a robar el celular en el cual había contenido de todo tipo, desde entonces no tengo ninguna foto o video en mi poder”, agregó.