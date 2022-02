Yahaira tiene accidente en vivo: Bailarín la golpea y ella se va del set

Compartir Facebook

La ‘reina del totó’ pasó un desafortunado momento en uno de sus shows el fin de semana que le costó tener que retirarse del escenario.

Yahaira Plascencia está tratando de mantenerse alejada de los escándalos y hacer caso omiso a las críticas. Pero parece que las cámaras no la quieren dejar y esta vez un accidente en vivo la puso de nuevo en el ojo de la tormenta.

La salsera estaba brindando un concierto transmitido en vivo y uno de sus bailarines la golpeó sin querer. El espacio para ella y los bailarines era reducido, por lo que cuando ‘Yaha’ estuvo a punto de empezar a cantar un cover de Selena Quintanilla, el joven estiró los brazos como parte del paso de baile, y golpeó a la salsera a la altura de la boca.

En ese momento Yahaira tenía el micrófono pegado a la boca por lo que el impacto fue algo más contundente. En el clip de video, se ve que ‘Yaha’ se toma el rostro por el dolor y decide irse del escenario.

Sin embargo, parece que no ocurrió nada grave pues ella apareció algunos momentos después en redes, hablando de lo sucedido. “Contra viento y marea pero aquí estamos aquí, ya terminamos”, dijo ella junto a sus bailarines con emoción.

“Yo estoy bien, no pasó nada. Todo bien. Muchas gracias a la gente que se ha conectado, les mandamos un súper beso”, expresó.

La salsera Yahaira Plasencia llegó como invitada al set de ‘América Hoy’ y respondió a las preguntas que le hicieron los panelistas del programa matutino tras las últimas declaraciones de Pancho Rodríguez en ‘Magaly TV La Firme’.

Vale decir que el chileno confesó que junto a Yahaira Plasencia confundieron la amistad por lo que terminaron besándose y luego eso dio pie a que se hablara mucho más.

Al respecto, Brunella Horna no se quedó de brazos cruzados y le preguntó a la intérprete de ‘Y le dije no’ qué tipo de relación tiene con Panchito. “No nos seguimos en Instagram, pero mi discurso es el mismo de siempre… Yo le deseo lo mejor a Panchito y que le vaya muy bien en todo”,comenzó diciendo la cantante.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la joven empresaria le consultó a Yahaira, si ella había confundido amistad con romance cuando tuvo un acercamiento a Pancho.

“¿Tú crees que han confundido las cosas como amigos?”, dijo Brunella. “Prefiero no tocar el tema, que ahí quede, porque si no mi equipo de trabajo me mata… Que le vaya muy bien, porque no hay nada que contar”,respondió tajantemente la salsera.

