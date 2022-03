Yahaira Plasencia: “trabajo desde muy chiquita, en los circos arreglaba sillas”

Compartir Facebook

Yahaira Plasencia conversó con un medio local y aclaró que sus logros son fruto de su esfuerzo y dedicación por ambos.

Como se sabe, hace algunas semanas, la cantante reveló que de chiquita formó parte del elenco de baile de Maricielo Effio.

Al recordar sus primeros trabajos, Yahaira contó que hizo de todo: “Yo trabajo desde muy chiquita, desde los 9, 10 años en shows infantiles, en circos…como que ya tengo ese afán de siempre estar chamba. He hecho de todo. En los circos, he pasado desde arreglar sillas hasta que me agarraron para bailar y poder cantar”.

Jefferson Farfán estaría en coqueteos con excuñada de Yahaira Plasencia

Para no creerlo. El último martes, el programa ‘Amor y fuego’, lanzó un informe en el que expuso algunas coincidencias entre la Jefferson Farfán y la excuñada de Yahaira Plasencia, Olenka Mejía.}

Según las imágenes mostradas, ambos estuvieron en la misma habitación, en el mismo ascensor y hasta en la misma casa, pero cada uno por su lado, sin exponerse juntos. “Oh coincidencias! La excuñada de Yahaira Plasencia y la ‘foquita’ Farfán ¿son más que amigos?”, dice la voz en off del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Por si fuera poco, el programa de espectáculos compartió unos videos donde el auto del ‘10 de la calle’ estaría llegando a la vivienda de Olenka. Según contó ‘Peluchín’ en su programa, una fuerte confiable les afirmó que Jefferson y Olenka sí van al mismo edificio y piso, donde hay un dúplex.

