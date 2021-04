Yahaira Plasencia y otros invitados no figuran en lista de intervenidos

¿Tiene corona? Yahaira Plasencia continúa en el ojo de la tormenta, y es que luego de evitar ser intervenida por la Policía nacional y el Ejército peruano, la salsera no figura en el parte elaborado por personal de la Policía que además no incluiría el nombre de algunos invitados a la fiesta de la cantante en Cieneguilla.

“Hay algo particular sobre el parte policial de esta intervención a la casa de Yahaira Plasencia. Aparentemente, presumiblemente, todavía vamos a corroborarlo, no estarían los nombres de todos los que fueron intervenidos”, informaron en el noticiero de Latina.

Por si fuera poco, un integrante del serenazgo de Cieneguilla comentó que aún desconoce si el parte incluye el nombre de la cantante, pero que ya solicitó el documento a la comisaría del distrito.

SUSPENDIDOS

De otro lado, ProTV dio a conocer través de un comunicado que Yahaira Plasencia, Pancho Rodríguez, Ximena Peralta y Facundo González quedaron “suspendidos indefinidamente” de “Esto es Guerra”.

Sobre estos dos últimos, se supo que también estuvieron en la mencionada celebración del cumpleaños de la intérprete de “Y le dije no” y que habrían fotos que lo comprobarían por lo que que también estarían en falta.

“Yahaira Plasencia, Francisco Rodríguez, Ximena Peralta y Facundo González quedan suspendidos indefinidamente del programa. Todos los concursantes de EEG, están obligados a cumplir las normas de conductas establecidas por nuestra empresa”, cita el comunicado.

