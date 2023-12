¿Yahaira Plasencia ya quiere convertirse en mamá? Esto dijo la cantante en una entrevista [VIDEO]

La cantante Yahaira Plasencia es una querida artista que viene trabajando en la internacionalización de su música. La intérprete de ‘Y Le Dije No’, se animó a revelar si ya estaría en planes convertirse en madre muy pronto en un entrevista.

Te puede interesar leer: ¡SALUD, SALUD! Lesly Águila toma su rica chela en concierto de Corazón Serrano [VIDEO]

¿Yahaira ya desea ser madre?

Actualmente, la cantante Yahaira se encuentra en una relación amorosa con un artista peruano. Por ello, al momento en que fue entrevistada en el canal de ‘Flowreando Sin Filtro’ fue consultada por su deseo de convertirse en madre.

En la conversación, la artista y la entrevistadora fueron platicando sobre los cuerpos de las mujeres y cómo a partir de los 30 años va cambiando. En eso, ingresan al tema de que muchas mujeres deciden congelar sus óvulos para convertirse en madres posteriormente.

La artista Yahaira Plasencia empieza a contar que aún no desea convertirse en madre: «Ahorita mis planes no está tener hijos, no quiero por el momento. Cuando tenía 23 años me preguntaron ‘a qué edad te gustaría tener hijos’ y yo dije a los 32, ya faltan tres años ya… Ahora que me han preguntado, he dicho a los 37».

Agrega, que sus planes en convertirse en mamá están un poco incierto actualmente, pero si le gustaría congelar sus óvulos: «Me gustaría, pero me han dicho que es un poco doloroso, así que no sé».

Aunque actualmente, la cantante Yahaira no desea tener hijos en poco tiempo, sí lo considera en un futuro: «Es bonito tener un pedacito de ti, pero por el momento yo estoy súper bien así».

Te puede interesar leer: ¡Se declara fan! Yarita Lizeth se emociona al conocer de cerca a Agua Marina: «Son mis ídolos»

Más sobre su música

Yahaira Plasencia es una cantante del género de la salsa que viene trabajando como solista hace varios años. La artista ha creado exitosos temas como ‘Cobarde’, ‘U LA LA’, ‘Sé Que Fallé’, ‘Dime’, ‘Y Le Dije No’, ‘La Cantante’ y muchos otros más.

La artista peruana ha representado al Perú en el extranjero al ser nominada en eventos importantes de música y cantando junto a grandes artistas internacionales. Yahaira lanzó hace un par de meses su álbum ‘Éxitos de Juan Carlos Calderón’, donde incluyó cinco exitosos temas.

Además, en los últimos meses vienen lanzando diferentes live que incluyen ‘Mix Factoría’, ‘Mix Romántico’, ‘Mix Karol G’ y ‘Mix Selena’. Al público le ha encantado estas nuevas canciones versionadas en la voz de Yahaira, alcanzando un gran número de reproducciones en sus videoclips.