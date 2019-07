Yahaira queda al descubierto por las redes que estaría con la “Foquita”

Aunque han tratado de negar alguna vinculación, parece que el destino y las redes sociales siguen insistiendo en delatar la cercanía de Yahaira Plasencia y el futbolista Jefferson Farfán. La salsera quedó al descubierto que estaría en España y no en Colombia como lo anunció en redes sociales donde aseguraba que continuaba trabajando con el productor Sergio George.

Sin embargo, en las fotografías publicadas por el mismo productor musical, se puede ver que está en España y no en Colombia. Esta sería la primera pista pues curiosamente la ‘Foquita’ está desde hace días en la Madre Patria recuperándose de la operación a la rodilla.

Pero eso no fue todo, pues Farfán publicó algunas instantáneas en sus historias de Instagram que coincidirían con las imágenes de la cantante. La primera fotografía que compartió el pelotero fue en una silla de ruedas en los exteriores de una fachada verde con lunas. Yahaira compartió una imagen usando lentes negros y estos reflejarían la misma fachada donde se encuentra el futbolista.

En otra instantánea, Jefferson posa dentro de un auto con el fondo crema, el mismo que trasladaría a Yahaira, según la publicación que hizo en redes sociales. Sin embargo, quien terminó por delatar a ‘La reina del totó’ fue su colega Mirella Paz que contó ser muy amiga de la Yaha y le pidió que le traiga unos lentes igualitos a los que luce en su Instagram oficial.

Mirella echa a salsera

A los minutos, su compañera de ‘Mujeres al mando’, Karen Schwarz le preguntó si sabía dónde estaba grabando su ‘íntima’: “Está grabando… en España (risas). No sean así pues, ella está grabando con Sergio George en Colombia, pero podría irse a España, podría tomarse un avión e irse de vacaciones (…) Yo he ido a España sola, por qué no podría ir (Yahaira) a España a hacer compras”, comentó.

Pero lo que más llamó la atención es que Mirella comentó: “Todos merecemos ser felices”.