Yahaira responde a Daniela por decir que cobra menos: “Somos bendecido de tener trabajo”

Marca distancias. La cantante de salsa, Yahaira Plasencia, respondió a su colega, Daniela Darcourt, quien había bromeado acerca que la “Yaha” cobra menos por presentación virtual que ella.

En una entrevista, “la patrona” recalcó que el tema de la tarifa no es importante, pues lo que interesa es que ambas continúen trabajando, a pesar de seguir atravesando la pandemia de la COVID-19.

“Está de más que quién cobra más o no. Ahorita los que tenemos trabajo somos bendecidos y no importa quien cobra más o cobra menos, lo importante es darle alegría al público, a la gente que en este momento tanto necesita”, mencionó Yahaira Plasencia.

Soltera está mejor

Asimismo, Yahaira Plasencia descartó, de una vez por todas, que tenga una relación sentimental con alguno de los participantes del programa de competencia, Esto es Guerra, ya que le va mejor soltera.

“No quiero tener absolutamente nada con nadie. Es lo que yo quiero, no se qué me depara el destino, no se qué pasará, pero quiero enfocarme en lo mío. Por eso he aclarado el tema de Pancho, Diego y Arturo que ya me tiene hasta aquí (la coronilla). Ese tema está cerrado”, finalizó Yahaira.

