Yahaira se pica con foquita Porque le tira flores a la Darcourt

Siempre se me va a vincular con Jefferson”. La salsera Yahaira Plasencia se pronunció sobre el tonazo de Paolo Guerrero y los elogios de su expareja Jefferson Farfán hacia su competencia Daniela Darcourt. Asegura que no tiene problemas con su colega y menos le molesta que la hayan contratado para la ostentosa fiesta de cumpleaños del ex capitán de la selección nacional.

“Para empezar siempre se me va a vincular con Jefferson, creo que eso es inevitable, de hecho que hayan elogiado a Daniela y haya cantado en su cumpleaños (de Paolo Guerrero) me parece súper bien. Como siempre lo he dicho, Daniela es una artista que está dejando el nombre del Perú en alto”, declaró la ‘Reina del totó’ en ‘Más espectáculos’.

Además, la ‘Patrona’ señaló que le parece muy bien que hayan contratado a Daniela antes a que a ella, pues sin duda es una de las mejores artistas que tiene el Perú en estos momentos. “Que la hayan contratado para cantar está perfecto, yo nunca puse ninguna indirecta para nadie, yo estoy en mis cosas proyectada en lo mío, me meten en algo que no tengo nada que ver”, añadió.

Enamorada de Pancho

Yahaira también se refirió al guerrerito Pancho Rodríguez, con quien ha sido vinculada sentimentalmente, y celebró que se haya recuperado del Covid-19. “Mis planes con Panchito… Lo quiero un montón, lo respeto un montón, hay algo muy bonito entre nosotros. Le tenemos un cariño, pero cada uno enfocado en sus cosas”, expresó.

De otro lado, sostuvo que en estos momentos se encuentra enfocada en su carrera musical, pues en los próximos meses lanzará un nuevo tema al lado de Sergio George y tiene entre sus planes abrir una escuela de baile, otra de sus paciones además de la música.

