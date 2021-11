Yahaira se vacila de las críticas por desafinar: “A Sergio George le encantó mi presentación”

Compartir Facebook

¡Muy confiada! La salsera señala que otros artistas y productores internacionales han halagado su presentación en ‘El Artista del Año’.

Yahaira respondió a todas las críticas sobre su última presentación en el programa de la ‘Señito’, donde indicaron sus notorias desafinaciones y más aún cuando se enfrentó a la cumbiambera.

La artista se ríe de las críticas y asegura que otros productores que no son de Perú han aplaudido su presentación: “Como he recibido comentarios negativos, también he recibido comentarios positivos y de gente super profesional en la música, como productores y cantantes que no son de perú, pero el comentario que más me interesa es el de Sergio George, a quien le encantó mi presentación. Siempre habrá gente malintencionada que va a hablar, es parte de la carrera”, señaló.

Además comentó que en la gala de mañana saldrá a interpretar a Thalía en ‘El Artista del Año’.

“Me estoy esforzando mucho, porque van a calificar más el baile, y es más complicado porque igual tenemos que cantar. En esta tercera gala tengo que estar más relajada porque en mis primeras presentaciones he estado nerviosa y eso me ha jugado en contra”, aseveró.

TILSA HUNDE A YAHAIRA PLASENCIA

La salsera Yahaira Plasencia se midió a duelo con Estrella Torres y aunque se mostró ‘canchera’ en el escenario cantando y bailando, el jurado le otorgó el punto a la cantante de cumbia. Cuando le tocó a Tilsa Lozano, opinar sobre el performance de la salsera, lejos de tener compasión, le cantó sus verdades.

“A veces te vi acá y siempre te vi haciendo ‘playback’. (…) también en presentaciones en el extranjero te vi haciendo playback y yo decía la quiero escuchar cantar en vivo”, dijo en un primer momento la popular ‘Tili’.

“He tenido la oportunidad ahora de escucharte en vivo. La semana pasada te sentí un poco más nerviosa, esta semana te he sentido mucho más segura. Definitivamente hay momentos donde siento que te quedas sin aire. Te siento como cansada, pero tienes algo a favor, bailas espectacular”, agregó Tilsa Lozano.

