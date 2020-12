Yahaira sobre el vestido que usó en los Premios Heat: “Tenía que venderme como sea”

Compartir Facebook

La cantante de salsa, Yahaira Plasencia, se pronunció sobre el despampanante vestido que usó en los Premios Heat 2020, donde atrajo varias miradas y elogios por parte de sus seguidores.

En una entrevista para un programa de espectáculos, “la patrona” precisó que, como todos la conocen, a ella le gusta mostrar las carnes y, en esa gala especial, no iba a dejar pasar la oportunidad de impresionar a todos.

“Ustedes ya me conocen, a mí me encanta mostrar carnes y si ese era el momento, tenía que venderme como sea. A mí me encanta mostrar carnes”, indicó la cantante de salsa.

Asimismo, la conductora del programa, Tula Rodríguez, le recalcó que tiene un buen cuerpo y si le provoca ponerse cualquier cosa, no tiene por qué darle explicaciones a nadie

“Si tienes el físico y te provoca ponerte un escote profundo, ponte lo que te haga feliz. Si te sientes segura así, se te veía espectacular. Estabas muy guapa Yahaira”, mencionó Tula Rodríguez.

Como se recuerda, la salsera viajó hasta República Dominicana para ser parte de los Premios Heat 2020. Durante la entrega de los galardones, Yahaira tuvo que anunciar al ganador del “Mejor artista andino”.

