Yahaira sobre Pancho Rodríguez: “Es bonito poder confiar en alguien de este medio”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La popular ‘Yaha’ estuvo en ‘América Hoy’ y se refirió una vez más a la relación que la une con Pancho Rodríguez, tras los rumores de un romance.

Yahaira Plascencia y Pancho Rodríguez siguen dando de qué hablar pues cada vez son más fuertes los rumores de un posible romance entre ellos. La salsera estuvo en el programa matutino, ‘América Hoy’, para hablar sobre su “amigo mágico”, Pancho Rodríguez, y sus proyectos laborales.

La popular ‘Yaha’ lleva más de un año soltera, pues su última relación fue con la ‘Foquita’ Farfán y desde entonces no ha tenido a nadie oficial. Ella dijo que no tiene prisa en meterse de nuevo en una relación, pues se siente tranquila estando soltera.

“Estoy tranquila, súper tranquila, de hecho he conocido gente, estoy mucho más sociable. Si se da este 2022 bien, sino, nada”, señaló. “Siempre he creído en el amor, es algo muy bonito si lo sabemos cuidar, pero este último año ha servido para conocerme yo, conectar más con mi carrera, conocer gente, que siempre he sido muy antisocial”, agregó.

Asimismo, dedicó unas tiernas palabras a Pancho Rodríguez quien tiene solo halagos para ella, su talento y su belleza. “Así que habla tan bonito de mí, yo también voy a hablar bonito de él, no tengo gente en quien confío en este medio, y es bonito confiar”, confesó.

Mire también: Edison Flores y Ana Siucho celebran su segundo año de casados: “Te amo mucho”

La salsera Yahaira Plasencia volvió a negar que exista una relación amorosa con el chileno Pancho Rodríguez y más bien recalcó que la pasan muy bien como amigos.

«Cambiando de tema y volviendo a lo nuestro, ¿entonces Yahaira qué es lo que tienes tú con Panchito?», cuestionó Gigi Mitre. “¿Yahaira, por qué lo tienes a Panchito en una zona de ocultamiento?”, metió candela Rodrigo González.

Frente a estas preguntas, la intérprete de ‘Y le dije no’ aseveró que es solo amiga de Pancho Rodríguez y la pasan muy bien; sin embargo, no descarta que en un futuro pueda existir algo más.

«Tenemos una linda amistad, yo lo quiero un montón, él a mí, hay mucho cariño… Si hay algo más o no, es cosa de nosotros. Es cosa de nosotros, si nos están viendo mucho tiempo juntos es porque la pasamos chévere, la pasamos bien, y no es de ahora, es de muchísimo tiempo», concluyó la cantante.

Además: Hijos de Juan Víctor se reencuentran antes de Navidad