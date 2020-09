Compartir Facebook

El ex capitán de los gerreros, Yako Eskenazi, destapó en un programa que sí es celoso con su esposa, la modelo Natalie Vertiz. Además aseguró que a pesar de comentarios mal intencionados, él confiaba pero «marcaba territorio».

En la entrevista dijo: “Sí, yo me he sentido celoso, pero lo bueno con Natalie es que tenemos mucha confianza y los celos que tenemos son más gracioso y divertidos y no al punto de generar una pelea”, señaló entre risas.

CELOS DESDE EL EXTRANJERO

Yaco Eskenazi también recordó el tiempo donde a su esposa Natalie Vértiz se le relacionaba con el actor mexicano Diego Boneta, con quien grabó un comercial. Dijo no haber sentido celos del actor mexicano, pero que de todas maneras sí marcó su territorio, por si acaso.

“Alguna vez me preguntaban sin tenía celos por Diego Boneta. No me daba celos de rabia, pero es mía por si acaso”, remarcó el ahora presentador.

SUS TÁCTICAS

Entre risas con sus compañeros, Yako Eskenazi dijo que la forma en que marcaba territorio era cuando su esposa subía sus fotos. Aprovechaba la ocasión para ser uno de los primeros comentarios.

“Ella ponía la foto y yo lo primero que hacía era escribir en la foto, marcando territorio. Luego cuando lo conocí, me tomé foto”. Además recalcó que a pesar de ello, siempre toma las cosas con calma y mucha paciencia ya que su esposa es una mujer bella y modelo internacional.

NATALIE REMPLAZARÁ A SHEYLA

Desde este sábado, Natalie Vertiz será el remplazo en el programa que tiene Sheyla Rojas. El pase se habría confirmado el martes, esto luego del retiro de la modelo por el escándalo con Luis Advíncula y el destape de sus chats íntimos subidos de tono.