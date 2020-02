Yehude Simon si recibió plata de Odebrecht

Por más que lo niegue, todo apunta a que el ex primer ministro y dos veces presidente regional de Lambayeque, Yehude Simon Munaro si recibió aportes en efectivo de la empresa Odebrecht, que le financió su campaña de reelección en los comicios regionales del 2006.

Su principal acusador, según trascendió en el Ministerio Público, es su examigo y exgerente general del Proyecto Especial Olmos, Pablo Salazar Torres, quien confesó que recibió entre US$90,000 y US$100,000 de Jorge Barata para la campaña electoral de Simon.

También detenido en el mismo operativo que empezó por el allanamiento de la casa de Simon en Surco, Salazar Torres le hizo estas revelaciones al fiscal José Pérez, del equipo especial Lava Jato.

“Quiero señalar que sí recibí dinero para la campaña de Yehude Simon, fue entre (…) US$90.000 y (…) US$100.000, fue en varias armadas (…) Ese dinero me lo entregó el señor Jorge Barata, no sé si fueron tres o cuatro veces, siempre me lo daba en una cajita negra de cartón“, se lee en su acta de declaración.

CUMPLÍA ÓRDENES

Salazar reveló que las entregas empezaron en julio del 2006 y siguió las instrucciones que le daba Simon, de quien dijo ser su amigo, y el único que garantizaba la continuidad del Proyecto Olmos, largamente acariciado por los lambayecanos para irrigar sus tierras.

Agregó que Simon le encargó usar el dinero para pagarle a los canales de televisión, periodistas radiales y otros que apoyaban su campaña. Remarcó que la entrega del dinero sólo la conocían él, Yehude y Barata. Barata había dicho el año pasado que entregó 300 mil dólares a Simon en aportes de campaña.

EL DATO

Los dos detenidos son investigados por los delitos de colusión y lavado de activos agravado.