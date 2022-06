Yely Rivera revela que Jessica Newton no la apoyó cuando fue Miss Perú: “decepcionada”

Compartir Facebook

La exreina de belleza Yely Rivera, ganadora del Miss Perú 2021, conversó con Magaly TV La Firme y “desnudó” a la organización asegurando que Jessica Newton y la organización del Miss Perú no la apoyaron en su año de participación.

La modelo dejó boquiabierto a propios y extraños al revelar que hasta tuvo que pagarse sola sus clases de inglés para perfeccionar el idioma y representar a Perú de la mejor forma en el extranjero. Además, acotó que Caze Sánchez, hija de ‘La Newton’ es representante de Janick Maceta.

“Me sentí decepcionada de la forma cómo trabaja la organización. Si la organización o directamente Jessica (Newton) tiene un problema personal conmigo hubiera sido bueno que me lo digan”, dijo Yely Rivera en un comienzo.

“Hubo un contrato que yo nunca quise firmar con la organización porque no me pareció justo las cláusulas. El contrato era como representación artística y no como Miss Perú”, agregó.

Asimismo, Yely Rivera recordó que durante la coronación del Miss Perú 2022, donde Alessia Rovegno ganó la corona, Jessica Newton le habría faltado el respeto.

“Cuando subo al escenario a entregar la corona, me hacen el ademán para entregar la corona, pero luego solo me dan la banda… Mientras yo le estoy colocando la banda a Alessia (Rovegno), Jessica (Newton) le había puesto la corona a Alessia. Me pareció una falta de respeto hacia mi persona, no me parece justo y no me parece correcto. Seré su eterna reina porque yo nunca entregué corona”, acotó.

“Me costaba socializar”: Alessia Rovegno recuerda que fue víctima de bullying en la escuela

La reina de belleza recordó cuando iba al colegio. Según comentó no la pasó nada bien. “Al inicio no tanto (…) De chiquita era muy introvertida. (Bullying) sí, sí por la timidez justamente”.

“En el colegio, yo era muy tímida y me costaba socializar (…) Venía a recogerme en el recreo y me llevaba a jugar mundo con ella”, agregó la novia de Hugo García.

La hija de Bárbara Cayo también afirmó que ante las críticas ella siempre responderá. “Puedo ser rubia, pero no tonta… Está bien que haya opiniones diferentes, hay que respetarlas, así sean negativas o positivas”, acotó.

