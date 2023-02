Yenifer Paredes publica carta abierta pidiendo ayuda para Pedro Castillo

Compartir Facebook

“Un momento a la vez”. Ese el título de la carta de 11 párrafos que escribió Yenifer Paredes en el portal argentino “Página 12”. En ella, relata desde su punto de vista, todo lo que vivió la ex familia presidencial el 7 de diciembre: el día del fallido golpe de Estado. De igual manera, la hija de Pedro Castillo pide ayuda a la comunidad internacional debido a que, según indica, se han cometido irregularidades en el proceso.

Según lo que relata Yenifer Paredes, ella se encontraba ese día en Palacio de Gobierno. Luego de escuchar el mensaje a la Nación de Pedro Castillo, relata que bajó a ver a su madre (Lilia Paredes) y la encontró orando.

Inmediatamente, el expresidente Pedro Castillo llegó hasta donde se encontraba su esposa y Yenifer Paredes y les da la orden de salir “porque los de la Marina van a venir a sacarnos. Me asusté y corrí al segundo piso donde estaban Arnol y mi pequeña Alondra a los cuales les dije “tenemos que salir”. Solo llevamos las cosas personales y la ropa que teníamos puesta, bajamos corriendo y teníamos el corazón acelerado pero los carros donde siempre nos transportábamos estaban afuera listos para salir y cada carro con su respectiva seguridad”.

YENIFER PAREDES Y LOS MINUTOS DE TERROR QUE VIVIÓ

Párrafos más adelante, Yenifer Paredes señala que dos efectivos policiales tenían pasamontañas y apuntaron directamente contra ella y el hijo de Pedro Castillo.

“Este es el momento que más me duele describir, el más doloroso. Vi a dos efectivos de la policía que llevaban pasamontañas que nos apuntaban con armas a mí y Arnol. Pidieron que avancemos. La verdad no entendía nada. Ya la seguridad no decía nada y yo no conocía Lima. Al ver que llegamos a la prefectura sentí miedo y solo quería llorar”, escribió Yenifer Paredes.

Su carta termina con un pedido de ayuda a la comunidad internacional y asegura que su padre (Pedro Castillo) es un buen hombre. Yenifer Paredes afirma que lo último que le escuchó decir al expresidente fue “Yo nunca voy a traicionar a mi pueblo y si es por ellos a la cárcel tendré que ir”.