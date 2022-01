Yerry Mina se burló del juego de la ‘Blanquirroja’: “Hoy van a probar el verdadero chocolate”

Compartir Facebook

El defensa colombiano lanzó fuertes comentarios previos al partido de hoy, y criticó el ‘chocolate’ como se denomina el tipo de juego peruano.

El día de hoy la Selección Peruana tiene un partido crucial dentro de las Eliminatorias Qatar 2022 contra Colombia. Hay mucha expectativa sobre la ‘Blanquirroja’ para este partido pues de perderlo, la clasificación se aleja cada vez más.

Uno de los jugadores clave de Colombia, Yerry Mina, dio algunas declaraciones previas al encuentro con Perú en Barranquilla. El futbolista se refirió al popular “chocolate peruano”, que es como se le denomina al tipo de juego que tiene la ‘Blanquirroja’.

“Sabemos que a Perú le gusta el chocolate, por eso el viernes (hoy) van a probar el verdadero chocolate”, señaló el defensa colombiano. Este comentario se tomó como ofensivo para los peruanos, pues el “chocolate” es algo que caracteriza el juego de la Selección Peruana.

Cabe señalar que el encuentro contra Colombia será hoy día a las 4pm y se jugará en Barranquilla. La selección, de ganar el partido, podría entrar dentro de los 5 primeros puestos que le permiten llegar a Qatar 2022.

Magaly Medina se fue de vacaciones con su esposo, Alfredo Zambrano, a Colombia y está disfrutando sus vacaciones al máximo. Ella decidió darse un tiempito para conversar con sus seguidores y reveló que asistirá al partido entre Perú vs Colombia.

“Mi esposo me regaló un lindo paseo (a Colombia) por vacaciones pero a cambio me ha pedido que lo acompañe a ver el Perú vs. Colombia. Cuando uno ama a una persona, hace lo que sea para verla contenta”, señaló Magaly.

En ese momento muchos hinchas de la Selección acusaron a Magaly de ser “salada”, y darle mala suerte a la ‘Blanquirroja’ en uno de los partidos más importantes. Pero la ‘urraca’ asegura que solo está asistiendo para acompañar a Alfredo porque quiere complacerlo.

“He venido para acompañar a mi esposo, es algo que no hago, no me gusta el fútbol, pero él me invita a viajar por el mundo y yo también sé darle el gusto a él”, agregó la conductora de televisión.

