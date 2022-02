Yiddá Eslava aclara que Julián no la golpea: “sería incapaz”

Compartir Facebook

La actual jurado de ‘Yo soy’ utilizó sus redes sociales para negar haber sido agredida por su pareja Julián Zucchi, luego de que usuarios se preguntaran por las lesiones sufridas en el rostro.

Según explicó la también actriz tuvo un accidente en la ducha. “Me toca aclarar algo que creo que es necesario en los tiempos en los que estamos viviendo”, dijo en un primer momento.

“La gente me escribe diciendo ‘espero que realmente sea una caída en la ducha y que no sea que estás ocultando maltratos’. Yo soy el tipo de mujer que considera que si la maltratan física o psicológicamente, esa relación no debería existir, no vale, por las puras estás con esa persona, es mi forma de pensar y mi crianza, entonces creo que tengo la seguridad para poder dejar. Hay muchas mujeres que sí, realmente viven y sufren quizás estos maltratos”, comentó.

La exchica reality aclaró que en su hogar felizmente no existencia violencia: “Más allá de eso quiero aclarar que en mi casa no hay ni maltrato físico ni psicológico, que ojalá pronto algún día podemos hablar de ‘uy, me caí en la ducha’ y la gente no piense que estoy tratando de ocultar un maltrato en el hogar, les recalco y les repito: no es mi caso”.

“No es mi caso porque desde pequeña tuve la suerte que mi papá nos enseñó no solo a mí sino también a mis hermanas, a valorarnos y respetarnos, y a saber respetar. En mi casa, yo debo decir, nunca -pueden ser un montón de cosas mis padres- pero nunca, jamás vi a mi papá gritarle a mi mamá ni golpearse ni mucho menos. Entonces, la imagen que yo tenía de una relación no era basada en la violencia”, explicó la esposa de Julián Zucchi.

