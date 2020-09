Yiddá Eslava recibe tierno mensaje de su esposo Julián Zucchi

Compartir Facebook

Felices y en la dulce espera. Julián Zucchi y Yiddá Eslava no ven la hora de por fin conocer a su segundo bebé, la graciosa pareja se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida paternal.

Esto se ve reflejado en las redes sociales de ambos. Fotos en familia, haciendo parodias y más, enternecen a las redes sociales y miles de usuarios viven con ellos esta etapa familiar.

El actor argentino hizo uso de su red social de Facebook, para poder hacer llegar un romántico mensaje a su esposa. En la publicación demuestra cuán enamorado y feliz se encuentra junto a ella.

Una de las tantas bonitas oraciones fue, “Esta mujer que ven aquí, es la que elegí para compartir mi vida, para que sea la madre de mis hijos… y no me equivoque”.

El actor resaltó también el viaje personal que tuvo junto a Yiddá. El amor creció con la llegada de su primer hijo reforzando la unión con su pareja.

“Cuando tuvimos a nuestro primer hijo, me enamoré más de ella, su entrega y coraje me sorprendían día a día, un temple que me daba fuerzas para continuar a pesar del cansancio que teníamos”, escribió.

COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO

El tan tierno mensaje ya recibió mas de 30 mil «Me gusta» en redes, el actor también dejó algo preocupados a sus seguidores. Esto porque dijo que a pesar de los cuidados, ya que le estaría costando sobrellevar este embarazo a la actriz.

“Ahora en este embarazo que ha sido completamente distinto al de Tomás (ha sido para ella más doloroso) solo puedo decir que LA ADMIRO MÁS QUE NUNCA, sé que volveremos a ser ese equipo invencible para soportar esas noches interminables”.

Sin duda, este camino familiar es el más hermoso pero a la vez trabajoso, como en cualquier familia. Yiddá Eslava y el actor estarían más que ansiosos por conocer al nuevo miembro de la familia.

“Tendremos a un asistente estrella, Tomás. Quizás no será fácil, pero sí será más hermoso…”