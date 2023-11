«Es una locura», Yiddá Eslava responde tras ser vinculada sentimentalmente con su mejor amigo

Yiddá Eslava nuevamente acaba de ser noticia al revelar detalles de la relación que tiene con su mejor amigo y es que según algunos usuarios la actriz podría terminar en un romance con el hombre con quien se le ha visto compartir más estos últimos días.

La expareja de Julián Zucchi dejó en claro que piensa sobre estas afirmaciones y confesó que sería una locura el simple hecho que piensen que terminaría emparejada con su mejor amigo pues nunca ha sentido alguna atracción por él.

Sin pelos en la lengua

Yiddá Eslava usó sus redes sociales para aclarar que por el momento se encuentra soltera y que nunca contemplaría empezar algún romance con su mejor amigo tal y como lo afirmaron sus seguidores.

«Me late a que tendrás una relación con ese amigo», fue el comentario en su cuenta de Instagram.

«Oe, somos amigos de, ven acá hermano, más de 20 años, más o menos, qué cosa, no hemos pasado de que yo le agarre la teta, ja,ja,ja. (…) Esa es una locura, no hay forma, es mi hermano», aclaró la ex chica reality.

Y es que Yiddá prefiere mantenerse al margen de empezar alguna relación con alguna persona ya que sus objetivos no apuntan a ello en la actualidad.

Como se sabe si tercera película la cual la desarrolló junto a Julián Zucchi se estrenará a inicios de enero por lo que se encuentran enfocados en su promoción para que tenga un buen recibimiento en el cine peruano.

¿Yiddá es captada con nuevo galán?

En el programa Magaly TV la Firme sacó a la luz las juergas de Halloween de los personajes de la farándula por lo que la presencia de Yiddá no pasó desapercibida en la fiesta.

Según el vídeo se puede ver a Yiddá riéndose y hablando de cerca con un chico que al parecer no sería ningún personaje famoso.

Sin embargo, la que quedó sorprendida fue Magaly Medina quien aseveró que la parejita terminó intercambiándose de número.

«Ante tantos rumores que algunos le dicen que esa separación fue toda armada, yo creo que Yiddá Eslava y Julián Zucchi si se han separado y ella se le ve saliendo», dijo.

Incluso recalcó que nunca se le había visto divirtiéndose sola ni tan bien acompañada.

«Hablándole al oído a una persona que no conoces porque ella mientras ha estado viviendo con Julián Zucchi a ella nunca se le ha visto sola en un lugar público, bailando, divirtiéndose sola ni a Julián tampoco», dijo la ‘Urraca’.

Finalmente, la periodista aseveró que tanto Yiddá como Julián se encuentran separados por lo que no le deben explicaciones a nadie más que disfrutar su soltería.

«Pero ahora que ya públicamente han hecho un comunicado y han dicho que están separados, es lógico que pueda lucirse y se le puedan acercar los chicos. No le debe respeto a ninguna pareja, bien por ella», sentenció la periodista.