¡Embobada! Yiddá Eslava revela como se enamoró de su nueva pareja: «Fue un flechazo»

Yiddá Eslava se encuentra viviendo una historia de amor sacada de un cuento de hadas y es que la actriz reveló más detalles de como se enamoró de nueva pareja, pues Yiddá ha confirmado que si se encuentra en una relación.

La actriz pasó la página luego de anunciar el fin de su matrimonio con Julián Zucchi luego de 11 años juntos aproximadamente y fruto de su amor tuvieron dos hermosos hijos.

Vive su historia de amor

Yiddá Eslava se deja ver cada vez más enamorada de su nuevo saliente de quién no se sabe aún de quién se trate pues prefiere mantener su identidad en reserva al no ser un personaje mediático.

Cómo se sabe, hace algunos días Yiddá regreso de su viaje al norte, sin embargo, a ese viaje no habría ido sola pues fue captada con un misterioso galán que en todo momento estuvo a su lado.

En una entrevista, la actriz recalcó que está nueva pareja llegó a su vida cuando la relación con Julián ya había finalizado totalmente, pues se sabe que ambos hicieron de todo para salvar su relación sin éxito.

Asimismo, confesó que desenterró amistades pasadas para probar suerte y ver si fluía algo más, sin embargo, tampoco tuvo resultados positivos.

Pero ese no fue el caso con su actual pareja pues considera que fue un amor a primera vista, ya que la guionista sintió que ahí era el lugar y el hombre indicado.

«Fue como un flechazo en el corazón. (…) Cuando terminó mi relación con Julián, saqué mi agenda negra (risas) y no pude. Intenté hacerme la sabandija y no me ligó, lo intenté», dijo Yiddá.

Además, reveló que en su tiempo soltera conoció todo tipo de hombres, pero ninguno la cautivó como el misterioso galán.

«Conocí a bastantes personas interesantes, regresó gente del pasado y no pasaba nada. Chicos guapos, hasta un millonario, hasta que lo vi. Fue loquísimo», señaló.

Finalmente, reconoció que jamás había sentido el amor a primera vista.

Pero este hombre ha hecho que toda su perspectiva sobre el amor de un giro de 180 grados.

*Yo no creía en el amor a primera vista, para mí era una idiotez, pero la vida me ha cacheteado», dijo.

Recibe ola de críticas

Yiddá Eslava el día de ayer publicó unas fotografías de lo que ha sido sus días en el hermoso Chiclayo.

En la publicación aprovechó para agradecer a sus seguidoras quienes no dejaron que pase desapercibida y se tomaron una que otras fotografías.

«Siempre lo diré el PERÚ es una joya, ahora tocó CHICLAYO que me ha regalado tantos momentos hermosos», escribió la actriz.

«La he pasado demasiado genial, me encontré con muchas comadres», finalizó.

Sin embargo, los cibernautas no fueron ajenos a la primera fotografía del carrete de fotos donde Yiddá presume un pequeño short dejando al aire parte de su derrier.

Esto desató las críticas de inmediato de cibernautas.

«Bien ahí con los cacheteros», «Yidda se te noto el alma me sorprendió ya que siempre mantenías las recatada», «No tienes que mostrar tanto para verte sexy», «Que pasó Yiddá la soltería se te subió a la cabeza», «Un poco más de decencia Yiddá tu no eras así», «Ahora te encanta llamar la atención, que pena», fueron algunos de los comentarios.

Identidad secreta

Y es que la guionista hace algunos días atrás reveló que está saliendo con alguien que no es del medio y que prefiere mantener su identidad en reserva.

Sin embargo, en el viaje a Chiclayo fue captada almorzando y en el aeropuerto con un misterioso galán.

Hasta el momento no ha confirmado que se trate de su nuevo saliente, pero, pese a ello, Yiddá no pierde el tiempo de demostrar que es una mujer guapa.

Una excelente madre por sobre todas las cosas.