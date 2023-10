«Siempre he sido peluda»: Yiddá Eslava muestra foto depilándose y fans preguntan ¿Te depilas el po**?

Yiddá Eslava usó sus redes sociales para hacer una íntima confesión dejando a sus seguidores sorprendidos por sus palabras.

Como se sabe Yiddá viene atravesando una separación de más de 10 años tras anunciar su divorcio del argentino Julian Zucchi.

Fuerte revelación

Yiddá Eslava se ha mantenido más activa en sus redes socialea a pesar de haber hehco pública su speración, la actriz reveló hace ya varias semanas que su relación con Julian Zucchi había llegado a su final, sin embargo, se encontraba tranquila y dispuesta a seguir cumpliendo sus objetivos.

Es así que la escritora decidió compartir con sus seguidores la rutina de su día, empezando por presumir su depilación laser, pero eso no fue lo que llamó la atención.

Sino que en la fotografía de Yiddá se le puede ver con lentes negros para protegerse del láser propio de la depilación y se le ve boca abajo como si la depilación se tratara de la parte de abajo de su cuerpo.

«Demasiado feliz», escribió Eslava dando a conocer la empresa en la que se hacía la depilación.

Pero cibernautas empezaron a preguntarse que zona del cuerpo de la ex chica reality se estaba depilando con exactitud dejando entrever que sería alguna zona íntima.

«¿Te estás depilando el poto?», fue la pregunta de una cibernauta esperando con respuesta de la actriz.

«Yo tengo que aclarar esto porque he recbidio mensajes preguntándome si me estaba depilando el poto», empezó diciendo entre risas Yiddá.

Luego dejó en claro la zona que se estaba depilando para que no existan comentarios que piensen que se estaba depilando el trasero.

«Eran mis piernas, estaba de espaldas como voy a filmar mi poto, aclaro por favor para que no malinterpreten», dijo.

¿Nuevamente enamorada?

La ex chica reality reveló la identidad del hombre que hoy en día se llevaría toda su atención y admiración.

Al parecer Yiddá ya tendría en mente al hombre que la haría sentir el amor nuevamente, por eso publicó la foto de este hombre en sus redes.

«¿Cuál es tu platónico?», Le pregunto un usuario para saber si Yiddá ya estaba lista para pasar la página por completo.

«O sea yo lo veo y me muero, es súper inteligente, si me quedaría con el hablando y el me diría ya cállate», dijo entre risas la actriz.

Es por ello que terminó afirmando que el hombre que la tiene embobada es un artista de música urbana.

«Residente me encanta, pero está en pareja», aclaró la actriz desilusionada de no poder ser correspondida como quisiera.